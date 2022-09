Poupar combustível? Governo recomenda a redução da velocidade máxima para os 100 km

© Pixabay

Por Melissa Lopes 27 Setembro, 2022 • 16:28 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Governo vai promover uma campanha de sensibilização que visa a poupança de energia e de água, na qual inclui, por exemplo, a redução da velocidade máxima nas estradas para os 100 quilómetros.

De acordo com a resolução do Conselho de Ministros sobre o plano de poupança de energia, publicado em Diário da República, esta terça-feira, as ações de sensibilização podem ser feitas através da comunicação social, redes sociais, entre outros, envolvendo municípios e freguesias.

As campanhas podem incluir rubricas televisivas em canal aberto, como o minuto da energia; momentos de antena de representantes institucionais em canal aberto; a emissão de vídeos em canal aberto; a publicação em jornais e o envio de mensagens através da Proteção Civil.

As ações a desenvolver podem também contemplar "publicações com pessoas que gozem de notoriedade" e sessões presenciais e online, onde serão abordados temas como a iluminação, climatização, utilização de equipamentos, eficiência de recursos, mobilidade, entre outros, tendo em vista as boas práticas de gestão energética.

Nesse âmbito, o Governo vai promover também opções alternativas às viagens aéreas de trabalho; as deslocações a pé e a mobilidade suave, o uso do transporte público e dos modos ativos, a mobilidade elétrica de cargas; a adoção de planos de mobilidade sustentável para entidades ou com mais de 100 colaboradores no mesmo local.

Para poupar energia, o executivo liderado por António Costa recomenda igualmente a adoção do teletrabalho sempre que viável.

CONSULTE AQUI TODAS AS MEDIDAS DO PLANO DE POUPANÇA DE ENERGIA