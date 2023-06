Prazo para entregar declaração do IRS termina esta sexta-feira

© Leonardo Negrão/Global Imagens

Os contribuintes que ainda não entregaram a declaração do IRS relativa aos rendimentos de 2022, têm até esta sexta-feira para cumprir esta obrigação declarativa.

Os dados disponíveis no Portal das Finanças indicam que já foram entregues 5.788.545 declarações de IRS, sendo 3.634.187 de pessoas que apenas auferiram rendimentos das categorias A (trabalho dependente) e H (pensões) e 2.154.358 de outras tipologias, nomeadamente rendimentos da categoria B (trabalho independente), mais-valias ou prediais, por exemplo.

O limite do prazo para a entrega do IRS é sobretudo relevante para os contribuintes que não estão abrangidos pelo IRS automático, já que para estes, a declaração provisória efetuada pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) converte-se em definitiva no final do prazo e é considerada como 'entregue'.

Os últimos dados divulgados pelo Ministério das Finanças indicam que o valor dos reembolsos já processados ascende a 2,6 milhões de euros, abrangendo cerca de 2,7 milhões de contribuintes.

De acordo com a legislação em vigor, a AT tem até 31 de julho para proceder à liquidação das declarações entregues -- embora a maior parte já esteja liquidada -- tendo o reembolso de ser feito até 31 de agosto.

Para quem tem imposto a pagar (porque as retenções na fonte que efetuou em 2022 não foram suficientes ou porque tem rendimentos não sujeitos a retenção), o prazo limite para efetuar este pagamento é também 31 de agosto.