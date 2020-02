Prazo para validar faturas termina esta terça-feira

As faturas pendentes para validação podem ser verificadas no portal e-Fatura © Artur Machado / Global Imagens

As faturas comunicadas no Portal das Finanças, desde despesas gerais a gastos com a saúde, educação, restaurantes e oficinas automóveis podem valer uma poupança de 2500 euros no IRS, mas antes têm de ser validades de acordo com a categoria de despesa específica que é dedutível. O prazo para validação das faturas termina esta terça-feira.

Já foram validadas 820 milhões pelos contribuintes, mas há ainda milhões que permanecem por classificar de acordo com o tipo de despesa dedutível, avança o Diário de Notícias. As despesas com educação e saúde compreendem o maior volume de deduções obtidas, mas também podem ser declarados os gastos com transportes públicos, reparação automóvel ou cabeleireiros.

Caso não sejam classificadas, as faturas entram para a categoria das despesas gerais familiares, em que o teto máximo de desconto é de 250 euros para a generalidade dos contribuintes. É possível verificar, validar e completar a informação relativamente às despesas no e-Fatura.

Como validar as despesas na plataforma

Para entrar na plataforma é necessário inserir o número de contribuinte e a senha atribuída pela Autoridade Tributária, que é enviada por correio, no prazo de 5 dias úteis, depois do registo no Portal das Finanças. Já no e-Fatura, é possível verificar as faturas comunicadas ao Fisco por todos os contribuintes portugueses onde diz "Despesas Dedutíveis em IRS". Para aceder às despesas individuais, basta clicar no botão verde "Consumidor" e é nessa página que aparece as faturas pendentes para validação.

De modo a complementar a informação, é necessário indicar o setor (saúde ou educação) para cada fatura pendente. No que diz respeito às despesas de saúde com taxa de IVA de 23%, estas só são deduzidas caso exista uma prescrição médica. É em "Associar Receita" que se indica o valor da despesa que está coberto pela prescrição.

Para os trabalhadores independentes, é preciso assinalar, em cada fatura, se a totalidade, ou apenas parte do montante, foi gasto no âmbito da atividade profissional. Caso seja na totalidade, a despesa é considerada a 100%. Se for na versão "parcial", o Fisco tem em conta apenas 25% do valor.

Também é possível inserir manualmente uma fatura, basta selecionar "Registar Faturas" e preencher todos os dados selecionados.

Cada contribuinte adulto com rendimento pode deduzir 35% das despesas gerais (como água, luz, telecomunicações ou supermercado), que tem o limite anual de 250 euros. Já para famílias monoparentais, o limite é de 335 euros e podem deduzir 45% das despesas gerais.

Até ao dia 15 de março, a Autoridade Tributária vai apurar os valores das deduções do IRS de 2019, que poderá depois ser consultado na plataforma. A entrega da declaração do IRS pode ser feita entre 1 de abril e 30 de junho.