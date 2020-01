"Precisamos de fazer crescer a produtividade da nossa economia"

Pedro Siza Vieira, ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital © Manuel de Almeida/Lusa

O ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, disse esta quinta-feira que é preciso "fazer crescer a produtividade" da economia e que tal "depende de investimento".

"Nós estamos a crescer suportados no crescimento e isso acontece no contexto de desendividamento da nossa economia", afirmou o governante, que falava na audição conjunta com a Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, na Assembleia da República, em Lisboa.

Destacando que a autonomia das empresas não financeiras atingiu o novo máximo de 38,4%, segundo dados do Banco de Portugal, divulgados esta quinta-feira, Pedro Siza Vieira sublinhou, no entanto, que é preciso "fazer crescer a produtividade da economia" e que isso "depende de investimento".

O governante apontou, ainda, a competitividade das empresas portuguesas e dos rendimentos do trabalho como fatores "críticos" para a retenção do talento no país e que, "parte disso é conseguido com aquilo que no Orçamento do Estado (OE) se dirige à fiscalidade das empresas".

Questionado pelo deputado do PSD Afonso Oliveira sobre o aumento da carga fiscal previsto no OE para 2020, Siza Vieira considerou que esta é uma "questão francamente esgotada".

"Neste momento, o país tem uma situação financeira sólida. Assim possamos nós, senhor deputado, ter a capacidade de execução dos projetos para que temos dinheiro disponível", defendeu o ministro.