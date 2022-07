Preço da luz em mercado regulado desce 2,6% a partir desta sexta-feira

© Photo by Diz Play on Unsplash

O preço da eletricidade desce esta sexta-feira 2,6% no mercado regulado, depois de a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) ter aprovado, em junho, esta redução.

Assim, indicou num comunicado nessa altura, "para os consumidores que permaneçam no mercado regulado (921 mil clientes que representam 6% do consumo total) ou que, estando no mercado livre, tenham optado por tarifa equiparada, a variação das tarifas de Venda a Clientes Finais em Baixa Tensão Normal (BTN) proposta corresponde a uma redução" de 2,6%, "face aos valores atualmente em vigor".

Por outro lado, "face ao preço médio de 2021, os consumidores observam em 2022 um acréscimo de 1,1% no preço de venda final (os preços em 2022 integram a decisão tarifária de janeiro de 2022, a revisão trimestral ocorrida em 01 de abril de 2022 e os preços a vigorarem a partir de 01 de julho de 2022)".

De acordo com o regulador, os consumidores domésticos de eletricidade observam assim, em cinco anos, uma redução acumulada de 3,7% no preço final.

Por sua vez, "os consumidores com tarifa social continuam a beneficiar de um desconto de 33,8% sobre as tarifas de venda a clientes finais".