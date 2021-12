Preço da luz no mercado grossista da Península Ibérica cai 49%

O preço agora registado é quase quatro vezes superior ao valor apurado no período homólogo © Artur Machado/Global Imagens

O preço da eletricidade no mercado grossista da Península Ibérica vai atingir 96,08 euros por megawatt/hora (MWh) na segunda-feira, um decréscimo de 49% face ao valor deste domingo, segundo dados do Operador do Mercado Ibérico da Eletricidade (OMIE).

Este preço é o mais baixo desde 1 de novembro, depois do máximo histórico, verificado na quinta-feira, de 383,67 euros por MWh.

Na segunda-feira, o valor mais alto (207,10 euros por MWh) vai registar-se entre as 18h00 e as 19h00, enquanto o mais baixo (2,67 euros por MWh) será atingido entre as 02h00 e as 06h00.

Desde setembro, o valor da luz só ficou abaixo dos 100 euros por MWh em três ocasiões.

Apesar da descida, o preço agora registado é quase quatro vezes superior ao valor apurado no período homólogo (26,51 MWh).