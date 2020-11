Preço dos combustíveis deve aumentar. Gasolina pode atingir máximo desde março

© Nuno Fox

Por Francisco Nascimento 27 Novembro, 2020 • 18:42 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os preços dos combustíveis devem aumentar a partir de segunda-feira e podem atingir máximos de oito meses, adianta o Jornal de Negócios. A subida dos preços deve-se à alta cotação das matérias-primas nos mercados, como é o caso do petróleo.

De acordo com os cálculos do jornal, a gasolina pode subir 2,2 cêntimos por litro a partir de 30 de novembro. O preço ficará, assim, nos 1,402 euros, o que representa um máximo desde março.

No início do ano, ainda antes do impacto da pandemia em Portugal, a gasolina atingiu os 1,537 euros por litro. Em março, o máximo foi de 1,497 euros.

O gasóleo também vai aumentar, apesar de uma subida menos significativa. O Jornal de Negócios aponta para mais dois cêntimos, num total de 1,19 euros por litro.

Desde abril que o gasóleo não sofre um aumento desta escala, quando atingiu 1,229 euros. No início do ano, o diesel chegou mesmo aos 1,432 euros.

O jornal deixa, no entanto, a ressalva que "os cálculos têm por base contratos diferentes dos seguidos pelas petrolíferas". As contas são apoiadas na evolução dos derivados do petróleo e do euro.

Esta será a quinta semana consecutiva em que o preço dos combustíveis sobe.