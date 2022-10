Semana arranca com maior aumento do preço dos combustíveis das últimas seis semanas

© Alfredo Cunha/Global Imagens (arquivo)

O arranque desta semana fica marcado pelo maior aumento dos combustíveis das últimas seis semanas. Quem já atestou o depósito esta segunda-feira, pagou mais cerca de 11,5 cêntimos por litro de gasóleo face à semana anterior. O litro de gasolina, por sua vez, passou, a partir desta segunda-feira, a custar mais sete cêntimos.

A 5 de outubro, a aliança dos produtores de petróleo OPEP+, liderada pela Arábia Saudita e Rússia, decidiu, em Viena, reduzir a sua produção em dois milhões de barris por dia, o que representa o maior corte desde a pandemia.

O anúncio foi feito pelo vice-ministro do Petróleo do Irão, Amir Hossein Zamaninia, no final de uma conferência da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e dos seus 10 países produtores aliados, incluindo a Rússia, o México e o Cazaquistão.

Em Portugal continua em vigor o desconto do ISP equivalente à descida da taxa do IVA de 13% até ao final do ano, no âmbito do pacote de ajuda do Governo às famílias devido ao aumento dos preços. Além disso, a atualização da taxa de carbono vai continuar suspensa até ao final do ano.

A partir do final deste mês, os portugueses vão também receber novos apoios inseridos num pacote de medidas para travar o impacto da inflação. Entre as medidas apresentadas, encontra-se um pagamento de 125 euros para trabalhadores com um rendimento bruto até 2.700 euros mensais.

Os pensionistas que recebem menos de 5.318 euros mensais vão auferir mais meia pensão.