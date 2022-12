Preço dos combustíveis volta a descer. Gasóleo baixa 9,5 cêntimos e gasolina sete

© Leonel de Castro/Global Imagens (arquivo)

O preço dos combustíveis vai voltar a descer, em Portugal. De acordo com o Expresso, que cita uma fonte do mercado petrolífero, é esperado que o gasóleo baixe 9,5 cêntimos na próxima semana, enquanto a gasolina deverá baixar sete.

O facto de os combustíveis voltarem a baixar de preço deve-se a uma grande quebra da cotação do petróleo e da gasolina e do gasóleo em todo o mundo. Com isso, os preços médios têm-se encontrado abaixo da média.

No mercado petrolífero, de acordo com o diário, uma tonelada de gasolina custou entre 829 e 880 dólares entre a segunda e sexta-feira passada. Esta semana, desceu de 838 dólares na segunda-feira até aos 748 dólares por tonelada esta quinta-feira.

No caso do gasóleo, houve uma evolução semelhante, com a tonelada a ser vendida a cerca de 950 dólares durante semana passada, e, já esta semana, voltou a acontecer uma queda. O preço do gasóleo começou nos 929 dólares por tonelada na segunda-feira e chegou a 845 dólares esta quinta-feira.

O desconto do ISP equivalente à descida da taxa do IVA de 13% estava previsto vigorar até 4 de setembro, mas foi depois prolongado até ao final do ano, no âmbito do pacote de ajuda do Governo às famílias devido ao aumento dos preços.

Os preços médios dos combustíveis regressaram durante a semana anterior a valores abaixo dos praticados antes da guerra na Ucrânia, em 24 de fevereiro, com as descidas de 5,1% na gasolina e de 4,1% no gasóleo calculadas pela ERSE.