Preços médio das casas aumentou em mais de 25 mil euros no último ano

Por Catarina Maldonado Vasconcelos 02 Janeiro, 2020 • 14:30

O preço médio das casas situou-se nos 325.491 euros durante o segundo semestre de 2019, superior ao preço médio registado no período homólogo de 2018 (299.140 euros).

Em Lisboa, onde o valor médio para compra de casa já excede o meio milhão de euros, foi registado um aumento de 8% entre o segundo semestre de 2018 e a segunda metade de 2019, de acordo com o Observador .

É o barómetro da Imovirtual que regista este aumento relativo à venda de habitações, tendência que não se concretizou no que diz respeito aos arrendamentos. No caso das rendas, houve uma diminuição do valor médio, de 1283 euros para 1164 euros, refere o Sol .

Quanto aos anúncios de arrendamento e de venda, a Imovirtual dá conta de uma subida de 11% na oferta para comprar casa e de 73% para arrendar.

Foi em Aveiro que o preço médio aumentou mais: passou dos 179.500 para os 203.900, o que se traduz num incremento de 14%. Ainda assim, Lisboa (com média de 520.645 euros, mais de meio milhão de euros), Faro (429.573 euros) e Madeira (310.849 euros) continuam a ser as regiões mais caras para adquirir uma habitação. Já Castelo Branco (118.827 euros), Beja (125.162 euros) e Guarda (135.113 euros) são os distritos onde comprar casa é mais acessível.

As rendas são também mais caras em Lisboa, que apresenta valores médios de 1.532 euros, no Porto, com 1.104 euros, e na Madeira, em que a média das rendas se fixa nos 890 euros. No extremo oposto estão a Guarda (313 euros) e Portalegre (348 euros).