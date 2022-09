Pedro Ginjeira do Nascimento, secretário-geral da Associação Business Roundtable Portugal (ABRP), é o convidado desta semana d'A Vida do Dinheiro.

Por José Miheiro (TSF) e Joana Petiz (DV) 24 Set, 2022 • 09:59

O secretário-geral da Associação Business Roundtable Portugal defende que não se está a viver uma crise, mas sim um ciclo de reajustamento.

N'A Vida do Dinheiro, a entrevista da TSF e do Dinheiro Vivo, Pedro Ginjeira do Nascimento identifica "quatro temas estruturais" desse mesmo ciclo: os juros, os preços da energia, as cadeiras de valores e a perda de talento.

No domínio dos preços da energia, Ginjeira do Nascimento acredita que, embora "os preços não vão continuar a aumentar", também não vão cair "para os preços em que se estava antes pelo menos durante quatro ou cinco anos, se não mais".

