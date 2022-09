"Preocupação" é a palavra de ordem. Empresas criticam medidas de apoio do Governo

As empresas sentem-se esquecidas, mesmo após o anúncio das medidas de apoio, esta quinta-feira, pelo ministro da Economia e Mar, António Costa e Silva. O presidente da Associação Nacional de Transportes de Passageiros (ANTROP), mostrou-se "bastante preocupado", uma vez que na apresentação do programa "Energia Para Avançar", o Governo não assinalou nenhuma medida de apoio direcionada em concreto às empresas de transportes públicos.

Sem medidas de compensação pelo aumento do preço da energia e combustíveis, Luís Cabaço Martins admite que há "preocupação com a viabilidade das empresas". "Estamos a falar de um setor fundamental para as populações", reforça.

Ouça as declarações de Cabaço Martins 00:00 00:00

O presidente da confederação do comércio afirmou, esta quinta-feira, estar muito desiludido com o que ouviu do ministro da Economia e do Mar durante o anúncio das medidas de apoio às empresas, considerando que são "muito pobres ou nulas".

João Vieira Lopes disse, em declarações à TSF, que estranha o facto de o governo referir que anunciou um pacote de apoio às empresas, quando, na sua opinião, apenas apresentou um pacote de apoio à "indústria e agrícola". Pelo contrário, o líder da confederação não entende por que razão praticamente não há medidas para o setor do "comércio e serviços".

"Tudo o que tenha a ver com preços de combustíveis e transporte ferroviário, não se aplica ao transporte de passageiros, que é uma coisa que estranhamos", afirma.

Ouça as declarações de João Vieira Lopes 00:00 00:00

No caso do presidente da Associação Portuguesa de Imprensa, lamenta-se o esquecimento dado ao setor. João Palmeiro pede, por isso, ao Governo, que olhe não só para o custo do papel, mas também para os custos associados à distribuição dos jornais.

"É o setor que faz com que as pessoas saibam aquilo que se está a passar" e, por isso, seria importante ter apoios "para o custo do papel, de impressão e custo de distribuição" para que os jornais cheguem às pessoas.

João Palmeiro lamenta esquecimento do Governo perante a imprensa 00:00 00:00

Para o setor das obras públicas, o Governo reconheceu que é preciso manter a possibilidade de rever, excecionalmente, os preços, porque, sem isso, dificilmente se poderá concretizar as obras do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Em declarações à TSF, o presidente da Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas, assume que é uma boa medida.

No entanto, Manuel Reis Campos explica que o PRR está também dependente da calendarização das obras e da falta de trabalhadores. "É uma grande preocupação", começa por referir, mas as medidas do Governo são "uma medida de reconhecimento" das dificuldades do setor.

Reis Campos afirma que medidas do Governo reconhecem as dificuldades do setor 00:00 00:00

O ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, anunciou um pacote de medidas de mais de 1400 milhões de euros para apoiar as empresas face ao aumento de custos com a energia, incluindo uma linha de crédito.

Em conferência de imprensa esta quinta-feira, em Lisboa, o governante deu conta de várias medidas, desde uma linha de crédito de 600 milhões de euros, o alargamento de apoios a indústrias de consumo intensivo de gás, apoios à formação, medidas de aceleração da eficiência e transição energética, fiscais, entre outras.