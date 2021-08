Presidente angolano lamenta morte do empresário João Macedo

O empresário português João Macedo © Nuno Pinto Fernandes/Global Imagens

O Presidente angolano, João Lourenço, lamentou a "partida inesperada" do português João Macedo, administrador da Novagrolider, que morreu na terça-feira em Lisboa vítima de atropelamento, considerando-o um "homem de ideias e de trabalho".

"Com profundo pesar recebi em Acra [capital do Gana] a trágica notícia do falecimento de João Macedo, distinto membro do Conselho Económico e Social e destacado investidor no ramo da Agropecuária em Angola", escreveu o Chefe de Estado, numa nota enviada à agência Lusa.

Para João Lourenço, os investimentos de João Macedo alinham-se com a estratégia de diversificação económica angolana, definida pelo Executivo.

"Homem de ideias e de trabalho, o finado deixa-nos prematuramente, numa altura em que o Conselho Económico e Social, enquanto órgão de consulta do Presidente da República, continuava a precisar do seu inestimável contributo sobretudo em matérias ligadas à melhoria do desempenho da Agricultura em toda a sua cadeia de valor, desde a produção à distribuição no mercado nacional e no segmento da exportação", descreve.

Expressando os "mais sentidos pêsames" aos familiares e amigos, João Lourenço acrescenta que o conselheiro e produtor João Macedo parte "no auge da sua entrega à causa de Angola".

O empresário, sócio fundador e administrador do GrupoLider morreu na terça-feira vítima de atropelamento em Lisboa.