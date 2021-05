Presidente da Groundforce: "salários de maio podem estar comprometidos"

© José Sena Goulão / LUSA

No dia em que o Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, vai ao parlamento explicar a situação da Groundforce o presidente e sócio maioritário da empresa divulga aos jornalistas uma carta que escreveu na segunda-feira, dia 17 de maio, a Pedro Nuno Santos.

Na carta são destacados quatro pontos considerados fundamentais pela Groundforce para se desistir do pedido de insolvência.

Por um lado, "pode comprometer o pagamento dos salários de maio aos trabalhadores, até agora salvaguardado; vai dificultar a operação de venda que se encontra em curso com diversos players internacionais do setor; bloqueou o acesso ao financiamento de curto prazo junto da banca, com especial ênfase para a Caixa Geral de Depósitos; prejudica a TAP, que, sendo simultaneamente acionista e credora, será a última entidade a receber o que lhe é devido após a insolvência", pode ler-se.

Por outro lado, Alfredo Casimiro insiste em pedir uma ajuda do estado no valor de 30 milhões de euros para salvaguardar os 2400 postos de trabalho existentes.