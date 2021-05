Presidente de associada da Lone Star em Portugal ajudou a vender banco em 2017

© Orlando Almeida/Global Imagens (arquivo)

O presidente da Nani Holdings, empresa associada da Lone Star em Portugal que detém 75% do Novo Banco, esteve na equipa do Deutsche Bank que assessorou a venda do banco em 2017, foi esta terça-feira revelado no parlamento.

Questionado pela deputada Cecília Meireles (CDS-PP) sobre quais as suas funções antes de ingressar na Nani Holdings, Evgeny Kazarez revelou que tinha trabalhado no Deutsche Bank, que assessorou o Banco de Portugal (BdP) na venda do Novo Banco em 2017.

Numa audição da Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução que está a decorrer com tradução simultânea do inglês das declarações de Evgeny Kazarez, os deputados têm questionado o presidente da Nani Holdings acerca das suas funções efetivas.

"Trabalhei para o Deutsche Bank em Londres, fazia parte de uma equipa responsável por assessorar instituições financeiras em transações estratégicas", disse, e nessa equipa trabalhou "em algumas transações em Portugal".

"Fui parte da equipa que assessorou o Fundo de Resolução relativamente à venda do Novo Banco", disse o presidente da Nani Holdings.

A deputada centrista resumiu então que "era assessor financeiro do vendedor e hoje é administrador do comprador", tendo Evgeny Kazarez rejeitado conflitos de interesses, defendendo que o seu papel foi aprovado pelas entidades reguladoras.

Na audição de hoje também foi revelado que no final de 2017, Evgeny Kazarez iniciou conversas junto da Hudson Advisors, empresa que presta serviços à Lone Star em jurisdições espalhadas por todo o mundo, tendo abandonado o Deutsche Bank em 2018 e começado a trabalhar na Hudson em junho de 2018.

Evgeny Kazarez disse que trabalhou junto do Novo Banco para desenvolver sistemas tecnológicos para a instituição liderada por António Ramalho, depois de questionado pelo deputado único da IL, João Cotrim Figueiredo.

Já em 2019 a Lone Star contactou Kazarez para ser presidente do conselho de administração da Nani Holdings, que também está ligada a uma sociedade no Luxemburgo ligada ao fundo norte-americano.

O deputado do PS Miguel Matos também questionou Evgeny Kazarez acerca da passagem de vários trabalhadores entre a Hudson Advisors e o Novo Banco, tendo o presidente do acionista do banco confirmado essas mudanças profissionais, de vários diretores.

O presidente da Nani Holdings tem sido questionado pelos deputados também acerca das suas funções em concreto, como por exemplo a responsabilidade na assinatura de documentos, com Evgeny Kazarez a remeter para a definição formal das mesmas.

Anteriormente, à deputada Mariana Mortágua (BE), Kazarez também disse que a Nani Holdings não tem funcionários, além dos seus dirigentes.