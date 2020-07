Primeira associação de enoturismo quer regular setor e apostar na internacionalização

Associação Portuguesa de Enoturismo pretende clarificar o conceito do enoturismo © Leonel de Castro/Global Imagens

Maria João Almeida, presidente da Apeno, diz que o enoturismo envolve milhares de pessoas, o peso na economia nacional é significativo, tem potencial para crescer, mas não tem enquadramento legal. Apesar da crise, considera que este é o momento certo para avançar e afirmar o papel deste setor na economia nacional. "A nossa grande missão é oficializar o setor, criar regras que podem levar o enoturismo a bom porto. Vários estudos europeus indicam que o enoturismo pode contribuir até 20% das exportações; a internacionalização do enoturismo também é algo que queremos fazer. Somos um país pequeno, mas com diversidade imensa, temos 14 regiões vitivinícolas, vinhos bons, ótimos serviços, só precisamos de os mostrar ao mundo."

Maria João Almeida explica que a Associação Portuguesa de Enoturismo também pretende clarificar este conceito, que vai muito além dos vinhos. "Basta além ter uma sala de provas de vinhos, seja produtor ou um hotel, que já estão a promover enoturismo, toda a parte de lazer que está por trás é importante. Não é só quem tem uma adega com hotel ou com restaurante, enoturismo envolve toda uma cadeia de agentes que promovem o enoturismo".

A presidente da Associação Portuguesa de Enoturismo acredita este é o momento certo para recuperar da crise e para ajudar os produtores, e por isso irão realizar dois estudos que permitirão ter um diagnóstico do setor antes e após a pandemia de Covid-19. "Um estudo que reflete a realidade do enoturismo antes da Covid... Existe um estudo do Turismo de Portugal de 2014 mas que não reflete o ano de 2019, no qual houve um grande incremento de turismo em Portugal. Depois queremos fazer outro estudo pós-Covid para saber em que situações é que os produtores foram mais afetados no setor do enoturismo."

A associação pretende ainda promover o emprego no setor. "Vamos criar uma bolsa de emprego para pessoas formadas nesta área. Imagine que uma adega precisa de um responsável em enoturismo, há várias profissões que vão fazer parte desta bolsa. Em vez de o produtor ir para uma empresa de recursos humanos, pode recorrer à nossa associação para encontrar o profissional que procura."

A Associação Portuguesa de Enoturismo é apresentada formalmente esta tarde. Calcula-se que esta atividade envolva cerca de 60 mil agentes económicos e tem um volume de negócios calculado pela Apeno no valor de 410 milhões de euros.