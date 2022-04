Primeiros reembolsos do IRS chegam esta sexta-feira à conta dos contribuintes

© Leonardo Negrão/Global Imagens

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) já processou os primeiros reembolsos do IRS, que chegam esta sexta-feira à conta dos contribuintes, cinco dias úteis depois da entrega das primeiras declarações referentes aos rendimentos de 2021.

"A partir de hoje, o processamento de reembolsos entra também em velocidade de cruzeiro, demorando cerca de 3 dias úteis entre o processamento da ordem de reembolso (após liquidação da declaração) e a entrada na conta bancária do contribuinte", refere o Ministério das Finanças em comunicado.

A campanha começou a 1 de abril e "está a decorrer com normalidade e sem constrangimentos".

Até às 18h00 do dia 7 de abril já tinham sido entregues 1,3 milhões de declarações de IRS, das quais 48% foram submetidas através do IRS automático.

"Os contribuintes que pretendam podem recorrer ao atendimento presencial nos Serviços de Finanças, devendo o agendamento ser feito através do Portal das Finanças ou do Centro de Atendimento Telefónico da AT (217 206 707)", acrescenta ainda o Ministério.

A entrega das declarações de IRS referentes a 2021 pode ser feita até 30 de junho.