"Prioridade do Novo Banco deve ser valorizar os seus ativos com maior rigor possível"

O ministro das Finanças, João Leão © LUSA

Por Guilherme de Sousa 10 Setembro, 2020 • 00:17

O dossier é um dos mais quentes que João Leão tem em cima da sua secretária e que podem dividir (ainda mais) os partidos durante as negociações para o Orçamento do Estado para 2021. Em entrevista à RTP3, o ministro revelou que recebeu os resultados da auditoria ao Novo Banco há menos de uma semana, "um documento com mais de 300 páginas", que está a ser analisado "de forma muito cuidadosa".

João Leão deixou ainda um aviso ao banco liderado por António Ramalho. "A prioridade do Novo Banco, nesta fase, deve ser valorizar os seus ativos com maior rigor possível", disse.

Questionado sobre a venda de imóveis em carteira por um preço abaixo da avaliação, o ministro admitiu que este é um tema "delicado", referindo que é preciso fazer uma análise profunda à auditoria.

Sobre uma comissão de inquérito relacionada com a auditoria ao Novo Banco, João Leão "vê com bons olhos", garantindo dar toda a documentação necessária aos deputadas.

A crise económica e social provocada pela pandemia

Incerteza. Esta foi a palavra mais repetida por João Leão na primeira entrevista enquanto ministro das Finanças. O sucessor de Mário Centeno depara-se com uma das maiores crises da história moderna do país e as previsões não são animadoras, devido à incerteza provocada pela pandemia.

Classificando que "o país bateu no fundo", numa referência aos meses do confinamento, João Leão revelou que em agosto houve uma ligeira recuperação, no que diz respeito às receitas do Estado.

Na Grande Entrevista da RTP, o governante admitiu que as previsões para o desemprego podem chegar aos 9, 10% até ao final do ano. Questionado sobre o próximo Orçamento, o ministro das Finanças acredita que o documento será aprovado.

"Acredito que o Orçamento de Estado para 2021 vai ser aprovado. As negociações com os partidos estão a correr bem", disse, frisando que as reuniões com os partidos mais à esquerda têm tido progressos.

Questionado sobre o teor das medidas, que terão de responder a uma brutal crise económica e social, João Leão realçou que principais prioridades são a proteção de emprego e a estabilidade fiscal. "Não tencionamos aumentar mais os impostos", garantiu. Por outro lado, o ministro mostrou-se confiante no efeito do aumento do investimento público, que será na ordem dos 20% em 2021, em comparação com o último ano.

Aumento do salário mínimo

Apesar da conjuntura e das incertezas em relação ao futuro, o ministro das Finanças revelou a intenção de o Governo negociar um aumento do salário mínimo nacional em sede de concertação social, referindo que esse passo será de grande importância para o aumento dos rendimentos dos trabalhadores.

"A nossa intenção é, no próximo ano prosseguir com o diálogo que tem de ser feito na Concertação Social, com o aumento do salário mínimo e que haja um aumento com significado", disse.