Prodouro propõe apoio a viticultores no valor máximo de um vencimento livre de impostos

Por David Alvito 19 Outubro, 2022 • 09:56

A Prodouro vai apresentar uma proposta para que as empresas possam atribuir aos funcionários um apoio, em dinheiro, semelhante ao que o Estado vai dar aos cidadãos, totalmente livre de impostos.

De acordo com a ideia da Associação dos Viticultores Profissionais do Douro, o apoio seria no valor máximo de um vencimento,

e sem qualquer imposto ou taxa.

À TSF, Rui Soares, presidente da Prodouro, explicou que a proposta quer permitir que as empresas "possam apoiar os seus trabalhadores, com um apoio extraordinário, à semelhança daquilo que o Governo vai fazer com o apoio dos 125 euros por cada contribuinte, mais 50 euros por cada dependente, até ao montante máximo de um vencimento, isento de contribuições para a segurança social e para o IRS. Ou seja, no fundo, tal como o Governo vai fazer com o apoio extraordinário, e inspirado nessa ideia, nós achamos que deve ser dada a possibilidade às empresas privadas de darem o mesmo tipo de apoio aos seus trabalhadores".

Segundo Rui Soares, a proposta não terá qualquer impacto no orçamento de Estado, na medida em que o apoio sairá diretamente dos capitais das empresas. "Estamos a falar de algo que é pago através dos fundos privados das empresas. São as empresas que decidem, ou não, já que não queremos implementar aqui um regime obrigatório. O regime seria livre, seria ao critério de cada empresa. Mas, como nós sabemos, quando uma empresa paga os vencimentos aos seus colaboradores, uma boa parte fica retido para contribuições para a segurança social e para o IRS. Aquilo que chega ao bolso do trabalhador é apenas uma fração" destaca o presidente da Prodouro.

Rui Soares espera por isso que seja possível "ter uma resposta favorável do Governo ainda antes do final do ano porque estamos numa fase difícil, estamos todos a passar por uma fase complicada. Por isso, quanto mais cedo o governo der esta possibilidade, mais cedo as empresas podem dar esse apoio".

A proposta da Prodouro vai ser apresentada no III Colóquio Prodouro, que terá lugar a 28 de outubro, no Auditório Municipal de Sabrosa, a partir das 14h00.