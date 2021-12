"Prolongamento era essencial." Regime especial para pagamento de rendas termina esta 6.ª feira

© Joao Silva/Global Imagens (arquivo)

Por Carolina Quaresma com José Milheiro 31 Dezembro, 2021 • 18:35 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O regime especial devido à pandemia para o pagamento das rendas das casas termina esta sexta-feira, mas o presidente da Associação Lisbonense dos Inquilinos defende que este regime devia ser prolongado e de mais fácil acesso.

Em declarações à TSF, Romão Lavadinho afirma que se os deputados foram capazes de prolongar este regime por mais seis meses, até ao fim deste ano, e se as condições não mudaram, então, deveria ser novamente prolongado.

"Nós fizemos várias vezes solicitações ao Governo e à Assembleia da República para que a questão fosse prolongada, porque como se está a ver a pandemia não parou, as pessoas vão ter que estar em casa a trabalhar com rendimentos mais baixos e o desemprego mantém-se, portanto, era uma questão essencial haver o prolongamento para que as pessoas pudessem, de alguma forma, organizar a sua vida para não ficarem nem sujeitas a despejos", considera.

O presidente da Associação Lisbonense dos Inquilinos defende o prolongamento deste regime especial 00:00 00:00

Este regime especial beneficiou três mil inquilinos em 900 mil contratos de arrendamento, o que para Romão Lavadinho é revelador das dificuldades de acesso a este apoio criado em 2020.

Segundo o presidente da Associação Lisbonense dos Inquilinos, "muitas famílias possivelmente não concorreram porque não tiveram conhecimento do que é que podiam fazer e outras queriam concorrer mas tinham grandes dificuldades, porque a burocracia era tanta que não conseguiram concorrer".

"Pensamos que haverá muito mais famílias que estão nestas condições, mas que não conseguiram obter essa solução", diz.