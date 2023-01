Proposta do Governo para eólicas no mar coloca em risco a ave marinha mais ameaçada da Europa

Por José Milheiro 30 Janeiro, 2023 • 14:06 Partilhar este artigo Facebook

É o próprio Governo que o reconhece no relatório da chamada "Proposta preliminar das áreas espacializadas e dos pontos para a ligação à Rede Nacional de Transporte de Eletricidade" do "Grupo de Trabalho para o planeamento e operacionalização de centros eletroprodutores baseados em fontes renováveis de origem ou localização oceânica".

O documento, colocado esta segunda-feira em consulta pública, justifica a inclusão da área de Sintra/Cascais "que se sobrepõe a uma área protegida (Zona de Proteção Especial do Cabo Raso)" devido à "proximidade a zonas urbanas de elevado consumo energético, e, por outro, ao facto de se localizar numa das zonas com maior recurso energético"; ou seja, onde há mais vento.

A área eólica de Sintra/Cascais tem quase 83 Km2 e tem uma distância mínima à costa de 10 Km.

Uma área que entra em conflito com a vida das aves marinhas, razão pela qual foi criada há 7 anos a Zona de Proteção Especial (ZPE) do Cabo Raso.

Esta ZPE foi justificada pela "utilização do meio marinho adjacente à costa continental portuguesa por diversas espécies de aves, algumas das quais com estatuto de ameaça desfavorável, entre as quais se destaca a pardela-balear", pode ler-se no decreto regulamentar que criou este estatuto de proteção para a ave marinha mais ameaçada da Europa.

"Esta classificação permite, ainda, suprir o facto de as ZPE no meio marinho já existentes - Ria de Aveiro, Ilhas Berlengas, Cabo Espichel e Costa Sudoeste - não incluírem as zonas de alimentação e repouso usadas pela população de pardela-balear, bem como de outras aves marinhas ocorrentes na costa continental portuguesa, durante os períodos de migração e invernada, ao longo dos quais a quase totalidade da população mundial daquela espécie passa e ou permanece nessa área", recorda o decreto de 2015.

Mas não é só este conflito com a proteção e Conservação da Natureza que é evidenciado no plano eólico de alto mar. "As áreas de Leixões e da Figueira da Foz são adjacentes ao limite exterior do Sítio de Importância Comunitária Maceda/Praia da Vieira" aprovado em 2019 e destinado à proteção dos golfinhos.

De resto, a proposta apresentada pelo Governo aponta para um mapa de 5 zonas distribuídas pela costa ocidental portuguesa e que vão de Viana do Castelo até Sines.

O equivalente a 30 vezes a cidade de Lisboa

"As áreas propostas totalizam 3.393,44 km2 de espaço marítimo nacional (3.202,9 km2 correspondentes a áreas situadas em profundidades entre cerca de 75 m e cerca de 200 m e 190,54 km2 de áreas situadas a profundidades máximas de 50 m), correspondente a uma ocupação de cerca 5,9% da área situada entre a linha de costa e o limite exterior do Mar Territorial e a uma ocupação de cerca de 0,71% da ZEE", pode ler-se no documento.

De acordo com o executivo, "a totalidade da potência passível de ser instalada no Espaço Marítimo Nacional excede ligeiramente os 10 GW, aplicando uma densidade de capacidade entre os 3 MW/km2 e os 4 MW/km2 nas áreas com uma profundidade entre cerca de 75 m e cerca de 200 m".

Mas, a procura dos investidores já é maior do que esta oferta que vai a leilão até ao final do ano. "Até ao momento, os pedidos de Título de Utilização Privativa do Espaço Marítimo Português, incluindo a demonstração de interesse para o desenvolvimento comercial de parques eólicos offshore, ultrapassam já os 10 GW de potência", sublinha.

Mas para que este projeto se concretize não é só instalar as torres com as ventoinhas. "A necessidade de definição de áreas espacializadas para a exploração de energia renovável no Espaço Marítimo Nacional obriga também à indicação dos pontos para ligação à Rede Nacional de Transporte Elétrico, bem como ao desenvolvimento desta Rede offshore e onshore, ao desenvolvimento compatível das infraestruturas portuárias e, ainda, ao estabelecimento do modelo dos procedimentos concorrenciais a prosseguir", conclui.