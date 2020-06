PS pede adiamento de votações sobre apoio a sócios gerentes

João Leão, ministro de Estado e das Finanças © Manuel de Almeida/Lusa

É o sinal de que ainda decorrem as negociações sobre a votação do Orçamento suplementar: o deputado socialista Fernando Anastácio pediu o adiamento de vários pacotes de propostas que incluem, por exemplo, o apoio aos sócios-gerentes, o apoio extraordinário aos trabalhadores informais, entre outras.

No arranque do debate o PS voltou a insistir na mensagem de que as eventuais alterações ao Orçamento Suplementar "não devem colocar em causa as contas públicas".

O PS considera que o Orçamento Suplementar "é um instrumento útil para resolver os problemas do país" mas não devem ser aprovadas propostas que "acarretam o aumento muito significativo da despesa pública que coloque em causa as contas públicas"

O pedido foi viabilizado pelas restantes bancadas e o PSD disse esperar que este adiamento signifique "a disponibilidade do PS para aprovar algumas das medidas".

O deputado social-democrata Duarte Pacheco garante que o PS foi "contido" e visou apenas "melhorar a proposta do Governo".

Existe a expetativa que em matérias como a alargamento do apoio aos sócios-gerentes possa existir uma maioria de votos que contrarie a vontade do PS.

A votação das propostas de alteração ao Orçamento Suplementar na especialidade arrancou esta terça-feira na Comissão de Orçamento e Finanças, podendo estender-se até quarta-feira.



Para sexta-feira está marcada a votação final global do documento, cuja proposta do Governo foi aprovada na generalidade em 17 de junho apenas com os votos contra de CDS-PP, Chega e Iniciativa Liberal, que representam sete dos 230 deputados.



Só a bancada do PS votou a favor, mas PSD, BE, PCP, PAN, PEV e a deputada não inscrita, Joacine Katar Moreira, abstiveram-se na votação do documento, que se destina a responder às consequências económicas e sociais provocadas pela pandemia de Covid-19.

