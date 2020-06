PSD fala em situação de calamidade no Algarve devido ao desemprego

O PSD receia que a situação no Algarve piore nos próximos meses © Luís Forra/Lusa

Depois de conhecer os números do desemprego no mês de maio no Algarve, o PSD considera que a região está em situação de "calamidade social". Em comunicado, a Comissão Politica distrital dos social democratas sublinha que "o Algarve está desesperado, numa crise avassaladora, tomado pelo desemprego". "As empresas contam os tostões para honrar os seus compromissos" sem encontrarem ajuda firme por parte do Governo, adiantam.

Os social democratas receiam que a situação piore nos próximos meses e o inverno traga ainda mais desemprego." Se o país tem uma subida de 34% de desemprego [em maio], o Algarve tem 202% em relação ao mês homólogo do ano passado, por isso há que encontrar medidas rapidamente", afirma o presidente da comissão politica distrital. David Santos considera que, pela sua situação específica, o Algarve terá de ter medidas excecionais por parte do Governo.

Lembra que há cerca de 2 meses o PSD apresentou 19 propostas que deveriam ser aplicadas na região, entre elas uma medida intermédia entre o lay-off e o subsídio de desemprego, que poderia durar até um ano, até que a região recuperasse a sua economia e o turismo perdido com a pandemia.

David Santos revela também que os deputados da região estão a tentar chegar a um texto comum para apresentar um projeto de resolução no Parlamento sobre este problema, embora considere que "o Bloco de esquerda esteja a entender melhor a gravidade da situação na região" do que o PS. No entanto, caso não cheguem a consenso o PSD admite apresentar o projeto a solo.

O líder do PSD no Algarve considera ainda que as declarações de António Costa, depois de passar uns dias na região, podem ter sido bem intencionadas mas foram infelizes." Pareceu ofensivo para quem cá vive, o primeiro-ministro congratular-se pelo Algarve não ter pessoas", diz. "A resposta que teve foi de mais 202% de desemprego.