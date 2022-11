PSD propõe 200 alterações ao OE, incluindo alargar deduções com despesas de habitação em IRS

© António Pedro Santos/Lusa (arquivo)

O PSD vai propor na especialidade do Orçamento do Estado para 2023 alargar as deduções com despesas de habitação em IRS e permitir às autarquias a redução da cobrança de IMI para um mínimo de 0,1%.

A redução da tributação da poupança em IRS (reduzindo a taxa liberatória dos atuais 28% para 10% para poupanças até 100 mil euros), o aumento das deduções com despesas de educação em IRS para mil euros ou a isenção de IVA na aquisição de bens alimentares para o setor solidário durante o ano de 2023 são outras das propostas sociais-democratas para a discussão na especialidade.

O PSD quer também que seja criada uma "taxa máxima de IRS de 15% - com exceção do último escalão do imposto - para jovens até aos 35 anos", propõe uma "redução da tributação em sede de IRS das pequenas poupanças", um aumento da dedução de despesas com educação.

Sobre o IMI, Miranda Sarmento explicou que a proposta prevê dar às autarquias "que o entendam e possam a fazer", a possibilidade de "reduzir o IMI, alargando, para habitação própria e permanente, o intervalo da taxa de IMI, que neste momento é de entre 0,3% e 0,45%, para entre 0,1% a 0,45%".

Estas propostas fazem parte de um leque de cerca de 200 alterações que os sociais-democratas vão entregar à proposta de Orçamento do Estado e que têm um custo estimado de 500 milhões de euros, cerca de 0,2% do PIB, segundo os sociais-democratas.

"Não coloca em causa o objetivo do défice e da dívida que o Governo tem no Orçamento do Estado (...) Há margem do lado da receita fiscal face ao cenário macroeconómico para incorporar estas medidas", defendeu o líder parlamentar do PSD Joaquim Miranda Sarmento, em conferência de imprensa no parlamento.

Entre as novidades apresentadas - o PSD já tinha anunciado no início de outubro as suas grandes prioridades para este Orçamento - conta-se uma proposta de reforço do número de camas para os estudantes deslocados através da celebração de um Contrato Plurianual, até ao fim da legislatura, entre o Governo e o setor privado, social, autarquias e IPDJ para resolver os problemas de alojamento.