PSD recua e altera proposta para suspender o pagamento por conta

Passam a ser abrangidas apenas as PME com quebra de atividade económica de 25% © Gerardo Santos/Global Imagens

Por Judith Menezes e Sousa 24 Novembro, 2020 • 13:53 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

"Compreendemos que o Governo, o país, as contas públicas têm também necessidades de tesouraria", justificou o deputado do PSD Afonso Oliveira, ao apresentar a proposta de alteração.

Se antes o PSD propunha a suspensão do Pagamento por Conta (PPC) "durante o período em que vigorarem as medidas restritivas ao funcionamento de atividades económicas, passando a aplicar-se consoante o resultado do exercício o pagamento real apurado de IRC", agora reduz o período para "os primeiros três meses de 2021".

O PSD responde agora também à crítica da UTAO que sublinhou que a anterior medida do PSD era aplicada "a todo o universo das cooperativas e das micro, pequenas e médias empresas, sem condicionalismos de qualquer natureza". De acordo, com a nova proposta social-democrata, passam a ser abrangidas apenas as PME com quebra de atividade económica de 25%, em comparação com valores homólogos.

Numa primeira reação, o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais saudou "a evolução positiva" do PSD e lembrou que a versão anterior da proposta também se aplicaria a empresas que tivessem tido lucro.

"Estávamos de certo modo a limitar a capacidade de resposta do Estado em função de uma medida que na forma em que estava desenhada nos parecia profundamente injusta", sublinhou António Mendonça Mendes.