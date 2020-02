Queixas por burlas no MBWay aumentaram 169%

O MBWay permite fazer pagamentos através de um smartphone © Leonel de Castro/Global Imagens

Por Guilherme de Sousa 13 Fevereiro, 2020 • 18:49 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As queixas por burlas com o sistema de pagamento MBWay, da SIBS, aumentaram 169% em apenas um mês. O Portal da Queixa registou, em janeiro de 2020, 86 reclamações de consumidores lesados, o que supera a totalidade das queixas registadas no ano passado: 102.

"Embora não seja um tema recente, verificámos um aumento exponencial de reclamações por burla através do sistema MB WAY, nos últimos seis meses, pelo qual sentimos o dever de alertar os consumidores. Por sermos uma plataforma que tem como principal objetivo a partilha de experiências de consumo, é essencial que os nossos utilizadores estejam atentos e sejam conhecedores dos vários esquemas de fraude e burla, com vista a potenciar o aumento da literacia digital junto da sociedade portuguesa", afirma o CEO do Portal da Queixa, citado num comunicado enviado às redações.

O MBway é uma aplicação que permite usar o Multibanco e criar cartões virtuais através de um smartphone, estando este serviço associado a um número móvel.

O Portal da Queixa sublinha que apenas a PSP, a GNR e a Polícia Judiciária foram as únicas entidades a alertar para o perigo e existência de burlas através do MBWay, lamentando a falta de respostas do Banco de Portugal e da Direção-Geral do Consumidor.