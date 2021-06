"Quero alinhar os interesses dos trabalhadores e os interesses da TAP"

TAP Air Portugal © Patrícia de Melo Moreira/AFP

Por Hugo Neutel 04 Junho, 2021 • 16:29

João Duarte teve uma vitória folgada na eleição para escolher o representante dos trabalhadores no Conselho de Administração da TAP. Alcançou 42,5% dos votos, mais do dobro do segundo classificado, o economista Ricardo Paes Mamede. Este resultado foi conseguido sem o apoio de nenhum sindicato.

Fora do universo TAP, o público provavelmente não o conhece. Desafio-o a apresentar-se: há quanto tempo está na TAP, e o que é que isso lhe ensinou sobre a empresa?

Entrei para a TAP pela primeira vez em 1992, como tripulante. Passados alguns meses de contrato, fruto da crise na altura da Guerra do Golfo, acabei por sair num período semelhante ao que estamos a vivenciar, numa altura difícil para a aviação. Após um ano e meio, regressei à TAP, até hoje. Ao longo de todo este tempo, a TAP tem vivido alguns ciclos, uns mais positivos, outros menos, mas sempre encontrou, fruto da competência e das qualificações de todos os que colaboram na TAP, um caminho de futuro. Acredito, sinceramente, que é nesse ponto que nos encontramos. Estamos a fechar um ciclo negativo, e acredito que, após este ciclo, virá um bastante positivo e é esse que pretendemos trilhar.

Ficou surpreendido com uma vitória tão folgada?

Senti um forte apoio de vários setores da empresa desde há algum tempo. Sinceramente, não esperei que fosse tão expressivo. Isto tem várias leituras. Primeiro, os trabalhadores querem que seja um trabalhador a ocupar este cargo. E depois, querem que seja alguém independente e descomprometido com qualquer tipo de agendas. Esta candidatura venceu com mais votos do que o conjunto das que eram apoiadas por sindicatos. Essa é uma leitura clara que temos de ter: os trabalhadores querem moldar este cargo para o futuro e aquilo que pedem a quem os vai representar no Conselho de Administração é que seja um trabalhador. É importante que esta lição fique, e que nas próximas eleições não tenhamos de disputar este lugar entre quem é da TAP e quem não é da TAP.

Como foi a campanha?

Este processo decorreu num timing muito apertado. Desde a comunicação de que iria haver um representante dos trabalhadores no CA até hoje decorreram duas semanas. Fomos surpreendidos com esta boa notícia, mas tivemos de lutar contra o tempo. Não avancei logo na altura porque esperei que houvesse um nome consensual. Mas, na véspera do prazo, fomos surpreendidos com um nome de fora da TAP [Ricardo Paes Mamede]. Gerou-se alguma indignação e alguma oposição a este modelo, não porque não fosse extremamente qualificado - que é - mas o sentimento foi de que o cargo deve ser ocupado por um trabalhador. Não alguém qualificado em termos académicos e de currículo, mas alguém que conheça o interior da empresa e que sinta a empresa, para que possa fazer um trabalho de representação mais fiel. Montei a candidatura em 24 horas e comecei a campanha. Percorri alguns setores da empresa e até de empresas do grupo.

Contactei vários colegas, de várias áreas e sensibilidades e consegui recolher um apoio muito alargado, o que me faz sentir satisfeito e faz com que esta candidatura tenha sido transversal. Não é uma candidatura da minha área, é de todos os trabalhadores.

Não foi apoiado por nenhum sindicato.

Não. Entrei para esta corrida sem agenda sindical e sem agenda política. Todos os que me apoiaram fizeram-no de forma livre e independente. Curiosamente, o sindicato ao qual pertenço e do qual sou associado [o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil] optou por apoiar o candidato Ricardo Paes Mamede. E, surpreendentemente, depois de saber que eu era candidato, manteve essa opção. Respeito e compreendo porque o timing era apertado, mas é mais difícil compreender que não tivesse apoio depois da minha candidatura ter surgido. Mas isso está para trás. Já não sou candidato, sou o representante eleito. Quero trabalhar com todos os sindicatos, com a comissão de trabalhadores e também com todos os trabalhadores que não estejam filiados, que pretendam contribuir.

Sendo tripulante de cabine, que garantia dá os trabalhadores das outras áreas da empresa que vai colocar o mesmo empenho na defesa dos direitos deles?

A minha candidatura tem o apoio de várias áreas. Entro neste projeto com o espírito de missão de representar todos os trabalhadores. A garantia que lhes posso dar é do meu empenho, seriedade e lealdade para dignificar e honrar o cargo. Irei honrar o apoio transversal que recebi defendendo igualmente todas as áreas da empresa.

Quais serão as suas primeiras prioridades?

Numa primeira fase, o que pretendo é levar a voz dos trabalhadores ao seio do Conselho de Administração. Uma vez lá, pretendo estar atento às decisões que são tomadas e alinhar os interesses dos trabalhadores com os interesses do grupo TAP. Também, na medida do possível, ter alguma informação que possa, de forma responsável, partilhar com os trabalhadores para que se possam posicionar quanto ao futuro da empresa.