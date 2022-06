Recebeu um SMS com uma alegada dívida da EDP? É uma burla

Por Carolina Rico 29 Junho, 2022 • 12:39 Partilhar este artigo Facebook

Se recebeu esta quarta-feira uma mensagem com remetente "EDPCOM" que exige a liquidação de uma alegada dívida à EDP não abara: trata-se de uma burla.

Contactada pela TSF, a EDP confirma que "o SMS em causa não foi enviado pela EDP Comercial, sendo uma tentativa de fraude que nos é alheia e que repudiamos".

"Existem valores em divida, evite corte a partir de 29-06-2022, liquide agora via multibanco Ent-21800 Ref-932 714 773 Valor 149.90 EUR - EDP", pode ler-se na mensagem fraudulenta.

A empresa recorda que os SMS legítimos são sempre enviados pelo remetente "EDPC".

E no caso de comunicação via e-mail, os avisos de dívida/corte são enviados através do email "no-reply.fatura@edp.pt", enquanto as faturas são sempre enviadas pela empresa a partir do endereço "faturaedp@edp.pt".

Já as entidades financeiras utilizadas pela EDP Comercial nas suas referências multibanco são: 12223/20174/21196/23013/21523/10565/21262/20404

Sempre que suspeitar da validade de uma comunicação, o cliente deverá contactar a linha de atendimento (213 53 53 53) ou outro canal da EDP Comercial.

Pode ainda consultar aqui as últimas últimas tentativas de fraude em nome da EDP.