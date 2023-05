"Receita é errada e estúpida." Ana Gomes contra política de taxas de juro do BCE

A antiga eurodeputada Ana Gomes © Gerardo Santos / Global Imagens

Por Cátia Carmo com Manuel Acácio 09 Maio, 2023 • 14:11 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

No dia em que se celebra a União Europeia, a antiga embaixadora Ana Gomes manifesta-se contra a política do Banco Central Europeu (BCE), que tem aumentado as taxas de juro. No Fórum TSF, Ana Gomes defendeu que essa política é contra a coesão da União Europeia e agrava a diferença nos próprios países.

"Estamos a ver, no nosso país, os ricos cada vez mais ricos, os bancos e diversas companhias com lucros fabulosos e o conjunto dos cidadãos com cada vez mais dificuldade até de pôr comida na mesa, um dos aspetos mais elementares das condições de vida. Estas políticas são erradas, a Europa tem de reconhecer que são erradas e a Europa somos todos nós. A política de subida de juros do BCE, supostamente para controlar a inflação, não está a controlar a inflação e não pode controlá-la porque se baseia na premissa de que o problema que provoca a inflação é um excesso de consumo, mas não é. Sabemos que isto tem tudo a ver com a desregulação da oferta, designadamente por causa dos combustíveis, ligados à guerra mas também à rotura de abastecimentos que proveio da pandemia. Esta receita é errada, estúpida e contraproducente", explicou no Fórum TSF Ana Gomes.

Ouça as declarações de Ana Gomes à TSF 00:00 00:00

Por isso, a antiga eurodeputada socialista apela ao governador do Banco de Portugal para que tome uma posição firme nas reuniões do BCE.

"Temos um governador do Banco de Portugal que se senta no BCE para fazer ver o nosso ponto de vista, não para ficar lá caladinho com sorrisinhos. É exatamente para fazer perceber que estas políticas estão erradas. Temos de esperar que as nossas autoridades, que nos representam na Europa, deem nas diversas instâncias, como no caso do BCE, a nossa perceção sobre as políticas que são justas, eficazes e as que são contraproducentes, como é esta dos juros que está, de facto, a criar mais desigualdades", acrescentou a ex-embaixadora.