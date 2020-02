Recorde. Nunca os bancos concederam tanto crédito ao consumo

O crédito ao consumo atingiu máximo histórico em 2019 © D.R.

É um recorde desde que há registo: no ano passado, os bancos emprestaram 5.250 milhões de euros de crédito pessoal.

Dados publicados pelo Banco de Portugal permitem concluir que o valor é o mais alto nos dados disponibilizados pelo supervisor, que remontam a 2003. Até hoje o recorde pertencia a 2004, ano em que as instituições financeiras concederam 5.216 milhões de euros.

Só no mês de dezembro, a banca ultrapassou, pela terceira vez no ano, a fasquia dos 500 milhões concedidos: foram 501 milhões em dezembro, 516 em julho e 527 em outubro. Esta fasquia mensal nunca tinha sido atingida.

Antes de 2019, os valores mensais mais altos foram atingidos em janeiro de 2003 e maio de 2004.

Empréstimos para comprar casa em máximos desde 2008

No ano passado os bancos a operar em Portugal concederam 10.623 milhões de euros em crédito à habitação, e atingiram um novo pico: é necessário recuar a 2008 para encontrar um valor maior. Nesse ano pré-crise, as instituições financeiras emprestaram 13.375 milhões de euros para a compra de casa.

Os dados mensais relativos a dezembro do ano passado foram publicados nesta terça-feira pelo Banco de Portugal e permitem calcular os valores anuais, que mostram a continuação da tendência verificada nos últimos anos, e que tem sido alvo de medidas do regulador.

Desde 2003 (primeiro ano em que há dados disponíveis), o recorde foi atingido em 2007, com 19.630 milhões de euros concedidos pela banca para aquisição de habitação própria. O valor mínimo foi alcançado em plena crise e resgate da troika: 2012 foi o ano em que a banca libertou apenas 1.935 milhões de euros. A partir daí, foi sempre a subir.

Os valores anuais espelham as tendências mensais: em dezembro do ano passado as instituições financeiras ultrapassaram a marca de mil milhões de euros concedidos em novos créditos para comprar casa (foram 1.117 milhões), É preciso recuar a julho de 2008 para encontrar um valor maior (1.205 milhões). Ao longo deste período de 11 anos, apenas por uma vez a marca dos milhões foi ultrapassada: em junho de 2010 foram concedidos 1.005 milhões de euros.

A TSF pediu esclarecimentos ao Banco de Portugal e aguarda resposta.