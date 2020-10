Recuperar a economia em tempos de Covid-19

© DR

A crise sanitária de Covid-19 continua a ter um forte impacto quer no mundo do trabalho quer na economia.

As restrições à circulação de pessoas e o confinamento foram alguns dos fatores que impuseram uma travagem à economia que levou ao fecho de empresas, à redução do emprego, à aplicação do lay-off simplificado e também à implementação do teletrabalho.

Oito meses depois do seu início, a pandemia persiste e a atividade económica tem de adaptar-se a este "novo normal" de modo a garantir a sobrevivência de empregadores e empregados.

O Banco BPI, o JN e a TSF, com o apoio da SAGE, associam-se a esse esforço e organizam sete conferências "Retomar Portugal". Uma iniciativa que tem o alto patrocínio do Ministério da Economia.

Em cada uma das sete conferências será analisado cada sector económico e debatida a melhor forma de mitigar o impacto da pandemia. Trata-se de um espaço de reflexão que vai estender-se até 2021 e que abarca as seguintes áreas: Têxtil, Vestuário e Calçado; A nova realidade do Douro e Vinho do Porto; Saúde e Apoio Social; Turismo; Imobiliário, Construção e Obras Públicas; Indústria e Comércio internacional.

Acompanhe AQUI toda a iniciativa.

As conferências podem ser acompanhadas online nos sites do JN, da TSF e no Linkedin do BPI.