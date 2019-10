Rede ferroviária com investimento de milhões

© LUSA

A Infraestruturas de Portugal (IP) vai investir 6,4 milhões de euros na aquisição de 8 mil e 600 toneladas de carris a uma empresa italiana para reabilitação e manutenção da rede ferroviária nacional, anunciou esta quinta-feira a empresa em comunicado.

O contrato foi feito com a empresa italiana JSW Steel Italy Piombino SPA e prevê entregas faseadas do carril, que será transportado para Portugal por via marítima.

"O primeiro navio com uma carga de 3.500 toneladas de carril 54E1 tem chegada prevista a Lisboa entre os dias 04 e 06 de outubro, procedendo-se depois, com início no dia 07 de outubro, ao transporte ferroviário para o Centro Logístico da IP no Entroncamento através do operador Medway", refere a informação à comunicação social.

O transporte dos carris será realizado por três comboios ao longo de sete dias, considerando a IP que "se trata de uma operação logística de elevada complexidade, nomeadamente na movimentação dos vagões e receção técnica do carril".

Já o segundo navio transportará 3.850 toneladas de carril 54E1, devendo chegar a Lisboa em 26 de outubro e o terceiro navio com as restantes 1.250 toneladas de Carril 54E1 chegará a Lisboa já no próximo ano, em 20 de janeiro.