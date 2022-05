Reembolsos do IRS totalizam 1253 milhões de euros

© Paulo Spranger/Global Imagens

Por Lusa 04 Maio, 2022 • 19:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) já reembolsou cerca de 1.253 milhões de euros desde que a campanha do IRS arrancou, em 01 de abril, com este valor a abranger 1,3 milhões de contribuintes, informaram as Finanças.



"No âmbito da campanha de IRS de 2022 relativa aos rendimentos auferidos em 2021, a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) reembolsou cerca de 1.253 milhões de euros até quarta-feira, dia 04 de maio", indica o Ministério das Finanças, num comunicado divulgado hoje.



Segundo o Governo, até agora, foram entregues mais de 3,2 milhões de declarações de IRS pelos contribuintes.



Destas, 41% foram submetidas através do IRS Automático e 59% foram submetidas de forma manual. Das declarações entregues foram já liquidadas cerca de dois milhões.



Segundo as Finanças, destas, mais de 1,3 milhões correspondem a reembolsos aos contribuintes, num montante total de 1.253 milhões de euros.



De acordo com a mesma informação, foram também emitidas cerca de 227 mil notas de cobrança, num total de cerca de 119 milhões de euros, sendo as restantes nulas.



O Ministério das Finanças recorda que os contribuintes podem entregar a sua declaração de rendimentos até ao dia 30 de junho.



Os contribuintes que pretendam podem recorrer ao atendimento presencial nos Serviços de Finanças, devendo o agendamento ser feito através do Portal das Finanças ou do Centro de Atendimento Telefónico da AT.