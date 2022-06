Reembolsos do IRS totalizam 2420 milhões de euros até esta quinta-feira

Das declarações já entregues, 34% foram submetidas através do IRS Automático © Leonardo Negrão / Global Imagens

Por Lusa 23 Junho, 2022 • 15:05 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O fisco reembolsou até esta quinta-feira 2.420 milhões de euros, no âmbito da campanha de IRS de 2022, com este valor a abranger 2,4 milhões de contribuintes, informou esta quinta-feira o Ministério das Finanças.

"No âmbito da campanha de IRS de 2022 relativa aos rendimentos auferidos em 2021, a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) reembolsou cerca de 2.420 milhões de euros até quarta-feira, dia 22 de junho", indicou o ministério tutelado por Fernando Medina, em comunicado.

De acordo com o executivo, até agora foram entregues cerca de 5,1 milhões de declarações de IRS pelos contribuintes.

Destas, 34% foram submetidas através do IRS Automático e 66% foram submetidas de forma manual. Segundo as Finanças, das declarações entregues foram liquidadas cerca de 4,5 milhões e, destas, cerca de 2,4 milhões correspondem a reembolsos aos contribuintes.

O Ministério das Finanças assinala também que foram também emitidas cerca de 802 mil notas de cobrança, num total de 1.162 milhões de euros, sendo as restantes nulas.

Os contribuintes que pretendam podem recorrer ao atendimento presencial nos Serviços de Finanças, devendo o agendamento ser feito através do Portal das Finanças ou do Centro de Atendimento Telefónico da AT.