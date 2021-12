"O trabalho do Governo português está feito." Pedro Nuno Santos fala sobre reestruturação da TAP

Por Cátia Carmo 21 Dezembro, 2021 • 19:44 Partilhar este artigo Facebook

Pedro Nuno Santos, o ministro das Infraestruturas, reagiu à aprovação do plano de reestruturação da TAP dizendo que o trabalho do Governo está feito.

"Já é sabido que o plano de reestruturação da TAP foi aprovado, felizmente os nossos argumentos foram bem recebidos. O trabalho do Governo português está feito", afirmou.

O ministro lembra que, além do volume sem precedentes de exportações, a TAP é uma empresa crucial para o resto da economia portuguesa.

"No ano anterior à pandemia, a TAP comprou mais de 1300 milhões de euros a empresas nacionais. A TAP faz estas compras precisamente porque é uma empresa portuguesa que opera em Portugal. A TAP é um importante cliente de mais de mil empresas portuguesas e esta é uma componente que não podemos desvalorizar. Fazemos uma grande debate sobre a TAP e a aviação, mas temos de ter em atenção que neste setor temos, essencialmente, dois modelos diferentes: o negócio das low-cost e as companhias aéreas que deslocam passageiros de distâncias longínquas. A TAP é a única companhia aérea em Portugal que faz este negócio", explicou.

Pedro Nuno Santos defende que nenhuma outra companhia aérea conseguiria substituir a TAP.

"Nunca substituiriam a TAP daquilo que a distingue de qualquer outra companhia aérea a operar em Portugal. Em boa hora a Comissão Europeia entendeu os argumentos apresentados pelo Governo português. Antes da aprovação, a TAP foi implementando já um conjunto de medidas que estavam previstas no plano de reestruturação que apresentámos em Bruxelas a 10 de dezembro de 2020", defendeu o ministro.

A Comissão Europeia informou esta terça-feira que aprovou o plano de reestruturação da TAP e a ajuda estatal de 2.550 milhões de euros, impondo que a companhia aérea disponibilize até 18 slots por dia no aeroporto de Lisboa.

Bruxelas explica que o aval desta terça-feira surge após uma investigação aprofundada, iniciada a 16 de julho passado, para avaliar melhor a conformidade do plano de reestruturação proposto por Portugal para a TAP e do auxílio conexo, sendo que nesse mesmo dia a instituição "voltou a aprovar um auxílio de emergência de 1,2 mil milhões de euros a favor da companhia aérea, na sequência da anulação da decisão inicial do Tribunal Geral sobre o auxílio de emergência".

A vice-presidente executiva da Comissão Europeia com a pasta da Concorrência, Margrethe Vestager, assinala, citada pelo comunicado que "o apoio público significativo virá com salvaguardas para limitar as distorções da concorrência", já que a TAP se comprometeu a disponibilizar slots, faixas horárias que as companhias aéreas podem usar para descolar e aterrar, no aeroporto de Lisboa, "onde detém poder de mercado significativo".

De acordo com Bruxelas, o plano implica também a separação dos negócios da TAP e Portugal por um lado e o ativos não-essenciais, nomeadamente no negócio de manutenção no Brasil, e os de catering e de handling, que deverão ser alienados.

Além disso, a TAP ficará "proibida de quaisquer aquisições e reduzirão a sua frota até ao final do plano de reestruturação, racionalizando a sua rede e ajustando-se às últimas previsões que estimam que a procura não irá aumentar antes de 2023 devido à pandemia", ressalva a instituição.