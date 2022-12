Regresso da passagem de ano aos restaurantes será "agridoce" para os empresários

Os restaurantes estiveram condicionados nas duas últimas passagens de ano © Paulo Spranger/Global Imagens (arquivo)

Por David Alvito e Rui Oliveira Costa 29 Dezembro, 2022 • 07:58 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os festejos da entrada num novo ano são habitualmente um dos melhores momentos em termos de faturação para os restaurantes. No entanto, não foi assim nos últimos dois, já que as restrições devido à Covid-19 não o permitiram.

Desta vez, os restaurantes poderão abrir sem condicionantes na época festiva e os empresários do setor esperam poder recuperar alguns prejuízos.

"A restauração este ano tem uma expectativa boa em relação ao fim de ano, visto que há dois anos que não tem essa possibilidade de se fazer o fim de ano nos restaurantes. Aquilo que neste momento se prevê, e as reservas estão em bom ritmo, é uma boa afluência nas zonas onde existem fortes atividades de fim de ano. Existem câmaras municipais que fizeram fortes apostas nessas festividades e nessas localidades nota-se um número de reservas substancialmente acima das outras", explica à ​​​​​​​TSF o presidente da associação PRO.VAR - Associação Nacional de Restaurantes, Daniel Serra.

Daniel Serra diz à TSF que o número de reservas está "em bom ritmo". 00:00 00:00

Apesar de as reservas estarem em níveis pelo menos equivalentes ao período pré-pandemia, o sentimento dos empresários da restauração é "agridoce", já que os custos dos restaurantes aumentaram em relação a 2019.

"Existe sempre um pequeno amargo de boca, porque muita da restauração percebe que as margens estão esmagadas. Apesar de tudo, há um certo contentamento por ter aqui garantido um número de reservas equivalente ou até superior a 2019, mas os custos de energia, das matérias-primas, do pessoal, a escassez de pessoal - que é uma dificuldade enorme -, por vezes não permite abrir todas as salas do restaurante", alerta o presidente da associação.

O presidente da PRO.VAR explica que este momento será "um amargo de boca" para os empresários. 00:00 00:00

Esses fatores, esclarece Daniel Serra, "têm contribuído" para esse amargo de boca, já que "apesar de terem as receitas, os resultados líquidos não se esperam equivalentes a 2019".

"Bem pelo contrário. Este final de ano não servirá de oxigénio para os tempos que se avizinham. Daí, há um sentimento agridoce da parte dos empresários", reitera o presidente da PRO.VAR.

Daniel Serra avisou ainda que, nesta altura, há investimentos por pagar, nomeadamente os empréstimos de apoio à tesouraria contraídos para combater os efeitos da pandemia.