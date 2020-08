Resultado da auditoria ao Novo Banco chega às mãos do Governo na segunda-feira

Deputados ainda desconhecem a versão preliminar da auditoria © Orlando Almeida/Global Imagens

A auditoria à gestão do BES entre 2000 e 2018 revela que a origem dos problemas do Novo Banco reside no período de pré-resolução pela instituição bancária. Em suma, o documento, já elaborado, refere que a responsabilidade pelos buracos nas contas do banco recai nos nos ativos herdados.

O buraco do Novo Banco remonta assim a uma fase anterior a 3 de agosto de 2014. O passivo do banco desde a resolução passou de 2,6 mil milhões de euros para 6,5 mil milhões de euros em 2019, devido, sobretudo, ao aumento dos juros das obrigações.

O Jornal Económico também adianta que o documento final referente à auditoria ao Novo Banco será conhecido pelo Executivo na segunda-feira, e encontra-se em conclusão, faltando apenas os esclarecimentos da instituição bancária e do Fundo de Resolução. Tal significa que o resultado da auditoria chegará às mãos do Governo um mês depois da data anunciada por António Costa para o envio do relatório ao Executivo e ao Parlamento.

O atraso da entrega do relatório preliminar, que aconteceu a 31 de julho por imposição do ministro das Finanças, deveu-se à "complexidade" da auditoria efetuada. Até ao momento, os deputados não têm conhecimento desta versão preliminar, apesar da insistência de Mariana Mortágua, que defendeu a divulgação para os constituintes da Assembleia da República.