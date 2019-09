RE/MAX Portugal compra marca na Alemanha num investimento de quatro milhões

© Nuno Fox

A mediadora imobiliária RE/MAX Portugal anunciou esta segunda-feira a compra dos direitos de franchising da marca na Alemanha, um investimento de quatro milhões de euros, num mercado que, até final deste ano, deverá faturar mil milhões de euros.

Com esta operação, a RE/MAX Portugal reforça a "aposta na expansão internacional" e dois meses após de ter adquirido os direitos da RE/MAX França realiza agora este negócio, num investimento avaliado em quatro milhões de euros ao longo de três anos, refere a empresa em comunicado.

O convite para a concretização desta operação veio da RE/MAX Europa, que "voltou a reconhecer o sucesso da operação em Portugal", onde a RE/MAX é "líder destacada, quer em notoriedade, quer número e volume de transações", segundo a informação divulgada.

De acordo com o comunicado, o objetivo será "replicar na Alemanha o modelo de negócio que tem sido um caso de sucesso em Portugal".

A RE/MAX está na Alemanha desde 1997 e, com sede em Estugarda, é a terceira maior rede a operar neste país e a primeira em termos de marcas internacionais, possuindo 181 agências, um número que tem vindo a crescer ao longo do último ano e que, com esta aquisição, deve aumentar, já que o objetivo é abrir 100 unidades por ano.

Nos primeiros meses deste ano, a RE/MAX na Alemanha registou um crescimento de 13,3% nos valores de negócio e de 4,7% em transações.

No ano passado foram vendidos 3.742 imóveis na Alemanha, mas as perspetivas para este ano são "bastante animadoras", prevendo-se um volume de negócios de mil milhões de euros até ao final deste ano, salienta-se no comunicado.

"A aquisição da RE/MAX Alemanha vai contribuir para o crescimento do mercado imobiliário na Europa, dando, simultaneamente, informações bastante válidas sobre as tendências imobiliárias a nível europeu", explica a nota informativa, lembrando que as equipas da RE/MAX Portugal vão levar para este país o seu 'know-how', ideias e as boas práticas, essenciais para que esta operação venha a ser tão bem-sucedida como a portuguesa.

O mercado imobiliário germânico é um pouco diferente do português e mesmo do europeu. Apenas 51,40% dos alemães compraram a casa onde vivem, o que é uma das percentagens mais baixas da União Europeia.

Ainda assim, 90% das transações da RE/MAX Alemanha são vendas.

O mercado imobiliário alemão está em expansão, sendo que o preço arrendamento está a aumentar 3,2 % por metro quadrado e o dos imóveis deverá subir, até ao final do ano, cerca de 3%, e os alemães procuram sobretudo moradias e casas geminadas com terrenos na ordem dos 500 metros quadrados (m2), segundo a RE/MAX.

A RE/MAX Portugal encerrou 2018 com um volume de transações na ordem dos 3,3 mil milhões de euros, relativos às 62.287 transações que realizou nesse período, 79% das quais de compra e venda de imóveis.

Tratou-se de um ano que culminou num crescimento de 9% no volume total de transações e de 17% em volume de negócios face ao ano anterior, assinala o comunicado da empresa de mediação imobiliária.