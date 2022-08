Rendas das casas sobem 2,7% em julho em termos homólogos

© Paulo Spranger/Global Imagens

As rendas das casas por metro quadrado aumentaram 2,7%, em julho, face ao mesmo mês de 2021, mantendo o valor registado em junho e com todas as regiões a apresentarem crescimentos homólogos, divulgou esta quarta-feira o INE.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), em julho, "todas as regiões apresentaram variações homólogas positivas das rendas de habitação, tendo Lisboa e o Algarve registado os aumentos mais intensos (3,0% e 2,7%, respetivamente)".

Quanto ao valor médio das rendas de habitação por metro quadrado, registou uma subida mensal de 0,3%, acima dos 0,2% do mês anterior.

As regiões com a variação mensal positiva mais elevada foram Lisboa, Açores e Alentejo, todas com taxas de 0,3%, não se tendo observado qualquer região com variação negativa do respetivo valor médio das rendas de habitação.