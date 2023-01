Rendas das casas sobem 3,3% em dezembro e 2,7% em 2022

© Gerardo Santos / Global Imagens

As rendas das casas por metro quadrado aumentaram 3,3% em dezembro de 2022 face ao mesmo mês de 2021 e registaram uma variação média anual de 2,7% no conjunto do ano passado, divulgou esta quarta-feira o INE.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), "a variação homóloga das rendas de habitação por metro quadrado foi 3,3% em dezembro de 2022 (3,2% no mês anterior)", sendo que "todas as regiões apresentaram variações homólogas positivas das rendas de habitação", com Lisboa e os Açores a registarem "o aumento mais intenso", de 3,6%.

Quanto ao valor médio das rendas de habitação por metro quadrado, registou uma subida mensal de 0,2%, taxa inferior em 0,1 pontos percentuais à do mês anterior.

A região com a variação mensal positiva mais elevada foi a Madeira, com uma taxa de 0,4%, não se tendo observado qualquer região com variação negativa no respetivo valor médio das rendas de habitação.

No conjunto do ano 2022, a variação média anual do valor das rendas de habitação por metro quadrado de área útil fixou-se em 2,7% (1,8% em 2021).

A região com a variação média mais elevada foi a de Lisboa (2,9%), tendo todas as restantes regiões apresentado variações positivas.