Rendas em Lisboa descem 6,9% no 2.º trimestre

A tendência de redução das rendas das casas em Lisboa, confirmou-se no 2.º trimestre de 2020, com os valores contratados na capital a desceram 6,9% em cadeia e 8,7% em termos homólogos, anunciou hoje a Confidencial Imobiliário.

A descida de 6,9% no âmbito do Índice de Rendas Residenciais (IRR), que monitoriza o desempenho das rendas registadas nos contratos de arrendamento, foi a mais acentuada deste Índice que acompanha o comportamento do mercado de arrendamento de Lisboa, enquanto em relação ao recuo face ao segundo trimestre, a Confidencial Imobiliário refere que "só uma vez, no 4.º trimestre de 2012, em pleno ciclo recessivo do mercado, se observou uma descida mais vincada, então de -9,1%".

A nível nacional, depois de sustentar as rendas em patamares positivos no 1.º trimestre, o mercado também cedeu no 2.º trimestre, registando uma descida em cadeia de 2,8%, afirma, precisando que "tal como em Lisboa, esta foi a contração trimestral mais acentuada do IRR nos últimos 10 anos".

Ainda assim, as rendas em Portugal Continental continuam 2,4% acima do mesmo período de 2019.

O Porto manteve as rendas estáveis no 2.º trimestre, apresentando uma variação de 0,4% face ao trimestre anterior, e em termos homólogos, continuou a registar uma variação ainda expressiva tendo em conta o atual contexto, cum uma subida de 6,5% face a igual período do ano passado.