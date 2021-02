Renegociações de frota da TAP permitem poupar 1,3 mil milhões de euros até 2025

© Adelino Meireles / Global Imagens

Por Lusa 23 Fevereiro, 2021 • 12:18 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente da Comissão Executiva da TAP, Ramiro Sequeira, disse esta terça-feira que as renegociações do ponto de vista de frota, que inclui adiamento da entrega de aviões Airbus, vão permitir poupar 1.300 milhões de euros até 2025.

"A TAP conseguiu uma poupança de 1.300 milhões de euros até 2025 com todas as negociações do ponto de vista de frota e, do ponto de vista de fornecedores, está a garantir uma projeção entre 200 a 225 milhões de euros ano também de poupança", afirmou Ramiro Sequeira, que está a ser ouvido na Assembleia da República, na comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, por requerimento do PSD e da Iniciativa Liberal.

Concretamente com a fabricante de aeronaves Airbus, o responsável lembrou que foi renegociada a entrega de 15 aviões, adiada para 2022 e para depois de 2025.

"Este exercício foi importantíssimo para as contas da TAP, porque estamos a falar de mil milhões de euros", apontou o presidente da Comissão Executiva.