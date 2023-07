Reprivatizar a TAP? Partidos estão divididos e pedem "prudência" e "rigor" na análise do Governo

A reprivatização da TAP deverá estar concluída em 2024 © Leonardo Negrão/Global Imagens (arquivo)

Os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP estão concluídos, mas o debate sobre o futuro da empresa mantém-se. Se para o PCP, BE e Chega a reprivatização da TAP tem de ser travada, pelo contrário, para o PS, PSD e IL o processo deve avançar, principalmente porque "o valor acrescentado bruto desta empresa para a economia portuguesa é negativo".

"É preciso dizer basta relativamente a este rumo de privatizações, de destruição e de liquidação do património nacional e colocar a TAP ao serviço do povo e do país", defendeu, esta terça-feira, Vasco Cardoso, do Comité Central do PCP, no Fórum TSF.

No mesmo sentido, Pedro Filipe Soares, deputado do BE, afirmou que o futuro da companhia aérea "é uma decisão política e não é inevitável".

"A TAP deve ou não ser pública, a TAP é ou não estratégica para o país? A resposta a estas duas perguntas é sim e vem associada uma terceira pergunta: mas a TAP está a cumprir os seus objetivos junto do país como deveria estar? A resposta é não", acrescentou Pedro Filipes Soares.

Por outro lado, Filipe Melo, do Chega, disse que "não é a favor das empresas geridas pelo Estado", acrescentando, contudo: "A questão da TAP é completamente diferente."

"A TAP precisa é de ser bem gerida. A TAP já está a dar lucro e quando a empresa está a dar lucro é que o Governo decide vender. O que deve haver aqui por parte do Governo é muita prudência e muito rigor na análise a ser feita", defendeu Filipe Melo.

Opinião contrária tem Miguel Pinto Luz, vice-presidente do PSD, que lembrou que o partido apresentou há oito anos "um plano claro de privatização".

Relativamente ao tipo de reprivatização, Miguel Pinto Luz explicou que "não vai colocar o carro à frente dos bois (...) Agora cabe ao Governo dar esse primeiro passo e dizer o que quer e depois ele [o PSD] estará cá para avaliar".

Também para a IL, partido representado no Fórum TSF por Gonçalo Cordeiro, "o Estado não deve ter mão em empresas que claramente o setor privado consegue gerir melhor", considerando que "a TAP é um desses casos".

"A nossa ideia seria maximizar a recuperação dos 3,2 mil milhões de euros que foram gastos", disse.

Já o deputado socialista Carlos Pereira considerou que é possível privatizar a TAP e manter os administradores na empresa.

Mas, questionado sobre se é ou não essencial que o Estado mantenha a maioria do capital, considerou que isso não é o fundamental e explicou que "há dois caminhos": "Ou uma maioria de capital que assegura controlo total da companhia ou, em alternativa (...), um acordo suficientemente robusto que ainda assim assegure que matérias essenciais estão salvaguardados."

Carlos Pereira esclareceu ainda que esta questão nada tem a ver com a decisão da localização do novo aeroporto, um assunto também "absolutamente essencial" e que "virá a beneficiar com aquilo que são as expectativas e os desafios da TAP".

O dossier de privatização da TAP está nas mãos do ministro das Finanças, Fernando Medina, e o processo deve avançar em setembro com a aprovação em Conselho de Ministros do decreto-lei que define a alienação do capital. A reprivatização da empresa deverá estar concluída em 2024.