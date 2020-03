Restaurantes a vender para fora? IVA a 13%. Comprar uma refeição no super? 23%

© Paulo Novais/Lusa

Por Hugo Neutel 21 Março, 2020 • 15:12 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

"Um pastel de bacalhau paga IVA de 23%, mas uma refeição num restaurante paga 13%". É desta forma que Manuel Tarré, presidente da Associação da Indústria Alimentar pelo Frio (ALIF) retrata o contexto atual da tributação sobre a alimentação.

Ouça a reportagem de Hugo Neutel 00:00 00:00

A contestação não é nova, mas ganha nova força nas circunstâncias atuais, em que por causa do estado de emergência, os restaurantes deixaram de poder receber clientes no interior das instalações, passando apenas a vender para fora. A situação tornou estes estabelecimentos mais próximos, no serviço que oferecem, a muitos supermercados, que também têm serviço de takeaway pagando, no entanto, uma taxa de 23%. O mesmo acontece com os produtos congelados.

"Quando vamos a um restaurante pagamos 13%, mas quando compramos uma refeição pré-preparada num supermercado ou numa mercearia pagamos 23%", lamenta Manuel Tarré.

O presidente da ALIF entende que "nestes tempos difíceis em que muitos de nós vamos ficar fechados em casa, pensamos ate que ponto é que um dia poderemos solicitar ao governo que reveja esta situação, e que a alimentação, seja ela qual for, não pode ter a taxa de 23%".

No início do mês - ainda antes da pandemia do coronavírus mudar a vida do país - a associação que representa as empresas que trabalham no sector dos congelados pediu audiências ao ministro das Finanças e aos grupos parlamentares, para defender o fim da tributação diferenciada de vários produtos alimentares".

A ALIF entende que "não faz qualquer sentido aplicar a taxa máxima de IVA de 23% aos alimentos congelados e às refeições cozinhadas que os portugueses levam para casa, sobretudo quando estes só pagam 13% de IVA quando as consomem nos restaurantes".