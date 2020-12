Governo recua. Restaurantes encerrados a partir das 22h30 na passagem de ano

© Photo by Mitchell Hollander on Unsplash

Os restaurantes que funcionem em Portugal Continental vão ter de encerrar às 22h30 do dia 31 de dezembro, o último do ano.

A decisão saiu do Conselho de Ministros desta quinta-feira, que reviu os horários de funcionamento dos restaurantes, "em todo o território continental, estabelecendo-se que, no dia 31 de dezembro, o funcionamento é permitido até às 22h30".

Já nos três primeiros dias do ano - 1, 2 e 3 de janeiro - os restaurantes têm de fechar às 13h00, "exceto para entregas ao domicílio".

Esta quinta-feira ficou também a saber-se que, na noite de 31 de dezembro para 1 de janeiro, haverá recolher obrigatório a partir das 23h00 e nos dias 1, 2 e 3 de janeiro a partir das 13h00, anunciou o primeiro-ministro, António Costa.

Os novos horários, anunciados pelo primeiro-ministro, visam reduzir a multiplicação de contactos no período da passagem do ano, acautelando os riscos acrescidos de novas infeções que poderão resultar das comemorações do Natal.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, decretou hoje a renovação do estado de emergência por mais 15 dias, até 07 de janeiro, sendo esta a sétima vez que decreta o estado de emergência no atual contexto de pandemia de Covid-19.

