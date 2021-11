Resultados das empresas portuguesas caem 19% em 2020

© André Kosters / LUSA

Os resultados medidos antes de amortizações, depreciações, juros e impostos (EBITDA) tiveram mais impacto no setor do alojamento e restauração com quebras de 129%.

Assim, de acordo com "os indicadores económico-financeiros das empresas não financeiras", a percentagem de empresas em potencial situação de risco aumentou.

"Em 2020, 44,5% das empresas apresentaram resultados líquidos negativos (36,9% em 2019). O aumento da percentagem de empresas em potencial situação de risco foi mais expressivo no setor do alojamento e restauração (neste setor, a percentagem de empresas com resultados líquidos negativos passou de 45,7% em 2019 para 67,3% em 2020)", sublinha o Banco de Portugal.