Resultados líquidos da Galp sobem 21% para 508 milhões de euros no 1.º semestre

A Galp explica que a queda do EBITDA se deveu às menores condições de mercado

A Galp obteve resultados líquidos de 508 milhões de euros nos primeiros seis meses do ano, mais 21% que no mesmo período de 2022, foi anunciado esta segunda-feira.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a petrolífera afirma que o EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) atingiu os 1.787 milhões de euros na primeira metade do ano, menos 16% do que no mesmo período de 2022, refere a petrolífera.

A Galp explica que a queda do EBITDA se deveu às menores condições de mercado durante o semestre, bem como pela exclusão do negócio de 'upstream' em Angola.