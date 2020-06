Retalho alimentar teme multas e vai fechar às 20h00 até esclarecimentos do Governo

© Gerardo Santos/Global Imagens

O diretor-geral das empresas de distribuição quer esclarecimentos do Governo sobre o encerramento de todos os estabelecimentos às 20h00 na grande Lisboa. Gonçalo Lobo Xavier considera que o documento aprovado em Conselho de Ministros deixa muitas dúvidas.

"A declaração é omissa, fala em retalho e comércio, mas tendo em conta que desde que a pandemia começou o retalho alimentar esteve sempre aberto e a funcionar em segurança e com toda a qualidade para abastecer os portugueses, queremos acreditar que o retalho alimentar está fora desta regra do encerramento às 20h00", afirma o responsável.

Lobo Xavier considera "urgente" que haja esclarecimentos para que seja possível trabalhar, até porque, os empresários não podem "correr o risco de ter um incumprimento". "Parece-nos sensato que haja um esclarecimento cabal, não seria razoável" não haver, realça.

Desta forma, se até ao final do dia não chegar nenhum esclarecimento por parte do Governo todos os estabelecimentos de retalho alimentar vão ter de fechar portas às 20h00 na região de Lisboa para não arriscarem uma multa.

Já esta manhã, no Fórum TSF, a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal defendeu que as medidas anunciadas pelo Governo para a grande Lisboa são negativas para a economia do país.

Também a Associação Portuguesa de Centros Comerciais diz que não compreende a nova limitação de horário imposta na zona da capital.

