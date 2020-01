Retirar vistos gold a Lisboa e Porto é alterar "as regras a meio do jogo"

"Como é que agora vou dizer ao investidor que agora não pode investir em Lisboa?" © Pixabay

A Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP) considera "errado" alterar as normas relativas aos vistos gold, conforme sugeriu o Partido Socialista no Parlamento. O PS entende que deve ser feita uma limitação aos vistos nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto se não houver um investimento estrangeiro acompanhado da criação de postos de trabalho.

Mas Luís Lima não concorda. Ouvido pela TSF, o representante da APEMIP salienta que não é justa esta mudança, depois de os investidores terem sido informados do contrário, e questiona: "Como é que agora vou dizer ao investidor que agora não pode investir em Lisboa e no Porto, mas que pode investir em Vila Real de Santo António e em Bragança? Quem é que diz que dentro de três ou quatro anos não acabarão lá também?"

Luís Lima acredita que seja benéfico o alargamento dos vistos gold às áreas do interior. No entanto, desaconselha a retirada às duas maiores cidades do país. O programa de vistos gold "ajudou muito a chegar ao investimento estrangeiro" e "foi o investimento estrangeiro que ajudou à recuperação do imobiliário e da construção em Portugal", sustenta.

"Há uma quebra de confiança. Há uma alteração das regras do jogo a meio do jogo", remata o responsável da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal.