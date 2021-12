Reunião da UE sobre salários mínimos? "Não podemos aceitar este tipo de condicionalismos"

A secretária-geral da CGTP, Isabel Camarinha © José Sena Goulão/Lusa

Bruxelas quer garantir que, entre os 27, os trabalhadores recebem um salário mínimo justo, de acordo o custo de vida. Em Portugal, o salário mínimo no próximo ano passa a ser de 705 euros, mas há muito que a CGTP insiste no crescimento do salário mínimo nacional para os 850 euros. Ouvida pela TSF, Isabel Camarinha confessa que não fica entusiasmada sobre esta reunião em Bruxelas.

"O que vem das instituições europeias, normalmente, é querer limitar ou reduzir aquilo que já temos, portanto, não podemos aceitar este tipo de condicionalismos e de imposições", considera.

Isabel Camarinha lembra que, na semana passada, a OCDE "dizia que se tem de ter muito cuidado com o aumento rápido do salário mínimo em Portugal e que também tem de se ter muito cuidado com as alterações à legislação laboral". "Ora, isto é exatamente o contrário daquilo que é necessário para mudarmos este rumo que temos vindo a seguir no país de não desenvolvimento", explica.

A secretária-geral da CGTP insiste que, em Portugal, é preciso subir todos os salários, incluindo o mínimo.

"A CGTP tem uma reivindicação de um aumento bastante superior ao que está colocado em Portugal para o salário mínimo nacional, numa perspetiva de que isso é fundamental para também impulsionar os outros salários que precisam todos de ser aumentados", afirma, sublinhando que o modelo de salários baixos "não pode continuar, sob pena de o país não se desenvolver".

"O aumento dos salários está intimamente ligado com o desenvolvimento da economia, com a viabilização das empresas, com o aumento do consumo, com o aumento da produção nacional", finaliza.

Os ministros europeus com as pastas do Trabalho e da Segurança Social reúnem-se esta segunda-feira em Bruxelas. A transparência salarial e impacto da inteligência artificial sobre o mercado de trabalho são alguns dos temas em discussão.

Os ministros deverão ainda adotar uma posição conjunta sobre a diretiva dos salários mínimos na União Europeia. Bruxelas apresentou a proposta há pouco mais de um ano, com o objetivo de "assegurar a todos os trabalhadores europeus" um padrão mínimo salarial, que garanta "condições de vida adequadas".